Трагедия произошла в Истоке
11 июля в пригородном селе Исток Иволгинского района Бурятии утонул 14-летний подросток. Он погиб, купаясь в местном карьере.
- Сегодня днём поступила информация о том, что в Истоке при купании утонул подросток 2009 года рождения. На место происшествия выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Тело подростка ищут. Помимо спасателей, на месте работают полицейские – они осматривают береговую линию.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ещё одна трагедия произошла на днях в Иволгинском районе, в селе Сотниково – в каркасном бассейне во дворе своего дома погиб двухлетний малыш.
10 июля на Кударинском водохранилище в Кяхтинском районе утонул рыбак. Он упал в воду, оступившись, когда расставлял сети.
22 июня в районе зоны отдыха на Батарейке в Улан-Удэ утонул 17-летний подросток.
В пригороде Улан-Удэ утонул 14-летний подросток
Происшествия, Фото:
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