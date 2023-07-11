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В пригороде Улан-Удэ утонул 14-летний подросток

В пригороде Улан-Удэ утонул 14-летний подросток
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Трагедия произошла в Истоке

11 июля в пригородном селе Исток Иволгинского района Бурятии утонул 14-летний подросток. Он погиб, купаясь в местном карьере.

- Сегодня днём поступила информация о том, что в Истоке при купании утонул подросток 2009 года рождения. На место происшествия выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Тело подростка ищут. Помимо спасателей, на месте работают полицейские – они осматривают береговую линию.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ещё одна трагедия произошла на днях в Иволгинском районе, в селе Сотниково – в каркасном бассейне во дворе своего дома погиб двухлетний малыш.

10 июля на Кударинском водохранилище в Кяхтинском районе утонул рыбак. Он упал в воду, оступившись, когда расставлял сети.

22 июня в районе зоны отдыха на Батарейке в Улан-Удэ утонул 17-летний подросток
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