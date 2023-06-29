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В Улан-Удэ к поискам утонувшего подростка подключили квадрокоптер

В Улан-Удэ к поискам утонувшего подростка подключили квадрокоптер
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Поиски идут уже неделю

В Улан-Удэ продолжаются поиски утонувшего 17-летнего подростка. Инспекторы ГИМС, спасательные службы и волонтёры обследуют реки Уда и Селенга. Работы начались от парка «Байкал», а сейчас реку Селенга обследуют ниже по течению до Кабанского района.

Также спасатели запустили в воздух квадрокоптер для обследования береговой линии.

- Специалистами чрезвычайного ведомства обследовано более семи километров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Поиски продолжаются.



Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла вечером 22 июня, примерно в 18:35. Очевидцы рассказали, что недалеко от зоны отдыха на Батарейке утонул подросток. Он пытался переплыть на противоположную сторону реки вместе с друзьями, но отстал от них. Юношу унесло течением.

Следователи проводят доследственную проверку
утопление

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