В Бурятии продолжают искать воспитанника соцучреждения, утонувшего в реке

Местных жителей попросили осмотреть берег Джиды
В Джидинском районе продолжаются поиски тела подростка, который утонул
в реке Джида в минувший вторник, 20 июня. К ним подключились сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, воспитанником которого являлся 15-летний мальчик, и местные жители.
Координаторы поисков попросили о помощи и других джидинцев.
- Просьба ко всем, у кого есть возможность. Те, кто живёт ниже по течению Джида – от села Оёр, пройдите в границах своих поселений, посмотрите вдоль берега, – приводят их обращение в районной группе «Джида-инфо 24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily»
, в тот день работник соцучреждения привезла группу своих воспитанников купаться на необорудованный пляж возле Оёра. В СУ СКР по Бурятии отметили: несмотря на то, что обстановка там была опасной из-за высокого уровня реки и сильного течения, воспитатель позволила ребятишкам зайти в воду.
Один из подростков, который плохо плавал, нырнул и длительное время оставался под водой. После он всплыл примерно на середине реки, и его неподвижное тело унесло течением. В следкоме возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей – по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ.
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