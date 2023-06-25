В Бурятии продолжают искать воспитанника соцучреждения, утонувшего в реке



В Джидинском районе продолжаются поиски тела подростка, который В Джидинском районе продолжаются поиски тела подростка, который утонул в реке Джида в минувший вторник, 20 июня. К ним подключились сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, воспитанником которого являлся 15-летний мальчик, и местные жители.



Координаторы поисков попросили о помощи и других джидинцев.



- Просьба ко всем, у кого есть возможность. Те, кто живёт ниже по течению Джида – от села Оёр, пройдите в границах своих поселений, посмотрите вдоль берега, – приводят их обращение в районной группе «Джида-инфо 24/7».





Как сообщал «Байкал-Daily» , в тот день работник соцучреждения привезла группу своих воспитанников купаться на необорудованный пляж возле Оёра. В СУ СКР по Бурятии отметили: несмотря на то, что обстановка там была опасной из-за высокого уровня реки и сильного течения, воспитатель позволила ребятишкам зайти в воду.





Один из подростков, который плохо плавал, нырнул и длительное время оставался под водой. После он всплыл примерно на середине реки, и его неподвижное тело унесло течением. В следкоме возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей – по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ.