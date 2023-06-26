Двухлетняя девочка играла на улице одна
В Селенгинском районе Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ) для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», малышка погибла в селе Жаргаланта, утонув в оросительном канале.
- По данным следствия, днём 25 июня в небольшом ручье, протекающем во дворе одного из домов, обнаружено тело двухлетней девочки, которая играла на улице одна без присмотра взрослых. Глубина ручья в этом месте не превышала 15 см. Повреждений на теле ребёнка при осмотре не обнаружено, - уточнили в следственном управлении.
Жителей Бурятии в очередной раз призвали не оставлять детей без присмотра на длительное время, ограничить их доступ к опасным локациям во дворе и дома. Ручьи, пруды, бассейны, колодцы, садовые баки с водой следует огородить, а ёмкости – снабдить крышками или расположить в закрытых помещениях. Ребёнок может захлебнуться даже в неглубоком ручье или небольшой по размерам ёмкости, наполненной водой.
В Бурятии возбудили уголовное дело после гибели малышки в ручье
Происшествия, Фото:
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