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В Бурятии утонул подросток

В Бурятии утонул подросток
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
К месту выехали спасатели

В 20.20 от оперативного дежурного ЕДДС Иволгинского района поступило сообщение о том, что в селе Сужа при купании в карьере утонул подросток 2010 года рождения.

- К месту выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Сотрудниками полиции проводится осмотр береговой линии. Обстоятельства происшествия уточняются.
МЧС утопление

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