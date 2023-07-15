К месту выехали спасатели
В 20.20 от оперативного дежурного ЕДДС Иволгинского района поступило сообщение о том, что в селе Сужа при купании в карьере утонул подросток 2010 года рождения.
- К месту выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Сотрудниками полиции проводится осмотр береговой линии. Обстоятельства происшествия уточняются.
В Бурятии утонул подросток
Происшествия, Фото:
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