В Бурятии утонул подросток

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

К месту выехали спасатели



В 20.20 от оперативного дежурного ЕДДС Иволгинского района поступило сообщение о том, что в селе Сужа при купании в карьере утонул подросток 2010 года рождения.



- К месту выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



Сотрудниками полиции проводится осмотр береговой линии. Обстоятельства происшествия уточняются.

