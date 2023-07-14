Жительницу Бурятии наказали за фейк о сбежавшем из страны сыне чиновника

Сообщение женщина оставила в Viber-группе



Гусиноозёрский городской суд Бурятии рассмотрел гражданское дело по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.



Всё произошло весной. В мессенджере Viber в группе «Наш Гусиноозерск», на которую подписано более 3,4 тысяч человек, женщина оставила сообщение. Используя маты, она написала, что сын местного чиновника выехал за границу, «в то время как их дети в окопах».



Однако на суде установлено, что сведения, не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию мужчины. Поскольку его сын служит сержантом Вооружённых Сил, а с декабря 2022 года участвует в спецоперации.



- В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что является представителем власти, публичным лицом, размещённые ответчиком недостоверные сведения негативно характеризуют истца, воздействуя на формирование у подписчиков сообщества негативного, искажённого представления о нём, тем самым порочат его деловую репутацию как должностного лица, - пояснили в пресс-службе суда.



Суд обязал женщину опровергнуть размещённые в мессенджере сведения, а также взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда, уточнили в суде.



