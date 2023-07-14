Сообщение женщина оставила в Viber-группе
Гусиноозёрский городской суд Бурятии рассмотрел гражданское дело по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Всё произошло весной. В мессенджере Viber в группе «Наш Гусиноозерск», на которую подписано более 3,4 тысяч человек, женщина оставила сообщение. Используя маты, она написала, что сын местного чиновника выехал за границу, «в то время как их дети в окопах».
Однако на суде установлено, что сведения, не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию мужчины. Поскольку его сын служит сержантом Вооружённых Сил, а с декабря 2022 года участвует в спецоперации.
- В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что является представителем власти, публичным лицом, размещённые ответчиком недостоверные сведения негативно характеризуют истца, воздействуя на формирование у подписчиков сообщества негативного, искажённого представления о нём, тем самым порочат его деловую репутацию как должностного лица, - пояснили в пресс-службе суда.
Суд обязал женщину опровергнуть размещённые в мессенджере сведения, а также взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда, уточнили в суде.
Жительницу Бурятии наказали за фейк о сбежавшем из страны сыне чиновника
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сообщение женщина оставила в Viber-группе
Добычу грабитель потерял, когда убегал
Мужчина погиб на месте
Мужчину отправили за решётку
Его признали невменяемым
Трагедия произошла в Иволгинском районе
Подросток не справился с управлением и улетел в кювет
От тяжёлых травм детей спасли ремни безопасности
Момент ДТП заснял видеорегистратор
Инцидент произошёл в 102 микрорайоне
Врачи диагностировали ей сальмонеллез
Ущерб превысил 23 млн
Пьяный водитель спал на переезде
Они пилили сосны и лиственницы в пригородном районе
Дети хотели поиграть в песочнице, но её оккупировали собаки