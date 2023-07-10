В Иркутской области студентка нарвалась на мошенников при продаже платья











В полицию Тулунского района Иркутской области обратилась 19-летняя студентка вуза с заявлением, что неизвестные оформили на неё кредит.Выяснилось, что девушка разместила объявление о продаже платья на одном из рекламных сайтов. Позже ей позвонила потенциальная покупательница.Аферистка уточнила, какие банковские карты имеются у потерпевшей. После попросила продиктовать коды-подтверждения, которые поступали в смс-сообщении.- Звонившая пояснила, что данные действия необходимы для перевода денежных средств с ею карты для покупки товара. Ничего не подозревающая девушка продиктовала все, что требовала мошенница, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.После продолжительного разговора тулунчанка увидела сообщение о том, что на её имя оформили кредит на сумму около 30 тысяч рублей.Девушка призналась полицейским, что заподозрила мошеннические действия, однако собеседница убедила её в обратном.- Она мне сказала, что если мы были мошенниками, мы бы у вас потребовали паспортные данные, ещё что-либо и взяли на вас большой кредит. Почему-то я ей поверила, - рассказала девушка.