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В Иркутской области студентка нарвалась на мошенников при продаже платья

В Иркутской области студентка нарвалась на мошенников при продаже платья
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Девушка разместила объявление в интернете, где её нашла аферистка

В полицию Тулунского района Иркутской области обратилась 19-летняя студентка вуза с заявлением, что неизвестные оформили на неё кредит.

Выяснилось, что девушка разместила объявление о продаже платья на одном из рекламных сайтов. Позже ей позвонила потенциальная покупательница.

Аферистка уточнила, какие банковские карты имеются у потерпевшей. После попросила продиктовать коды-подтверждения, которые поступали в смс-сообщении.

- Звонившая пояснила, что данные действия необходимы для перевода денежных средств с ею карты для покупки товара. Ничего не подозревающая девушка продиктовала все, что требовала мошенница, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

После продолжительного разговора тулунчанка увидела сообщение о том, что на её имя оформили кредит на сумму около 30 тысяч рублей.

Девушка призналась полицейским, что заподозрила мошеннические действия, однако собеседница убедила её в обратном.

- Она мне сказала, что если мы были мошенниками, мы бы у вас потребовали паспортные данные, ещё что-либо и взяли на вас большой кредит. Почему-то я ей поверила, - рассказала девушка.



мошенничество

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