В городе продолжаются противопаводковые мероприятия
В столице Монголии по состоянию на 7 июля из-за сильных дождей и последующего паводка с 1 июля от подтопления пострадали около 128 тысяч горожан в 31,6 тысячах домовладений в 26 микрорайонах.
Кроме того, в Улан-Баторе из-за наводнения в 11 местах были затоплены автомагистрали. Среди них 5 тоннелей. Один из мостов находится под угрозой обрушения. В ближайшее время он будет закрыт и реконструирован.
Перед традиционным праздником Наадам в городе начаты работы по очистке и дезинфекции. Также в связи с повышенным уровнем воды на реке Туул будет реконструирована противопаводковая дамба.
Фоторепортаж: В Улан-Баторе реки вышли из берегов
Происшествия, Фото:
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