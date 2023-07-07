07 июля

06 июля

Популярное

Фоторепортаж: В Улан-Баторе реки вышли из берегов

Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В городе продолжаются противопаводковые мероприятия

В столице Монголии по состоянию на 7 июля из-за сильных дождей и последующего паводка с 1 июля от подтопления пострадали около 128 тысяч горожан в 31,6 тысячах домовладений в 26 микрорайонах.

Кроме того, в Улан-Баторе из-за наводнения в 11 местах были затоплены автомагистрали. Среди них 5 тоннелей. Один из мостов находится под угрозой обрушения. В ближайшее время он будет закрыт и реконструирован.

Перед традиционным праздником Наадам в городе начаты работы по очистке и дезинфекции. Также в связи с повышенным уровнем воды на реке Туул будет реконструирована противопаводковая дамба.

Монголия наводнение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В трёх районах Забайкалья введены режимы ЧС из-за подтопления
В трёх районах Забайкалья введены режимы ЧС из-за подтопления
Происшествия, 07.07.2023
Это Читинский и Борзинский районы, а также Александрово-Заводской муниципальный округ
В Иркутской области подтоплены 7 населённых пунктов и 6 автодорог
В Иркутской области подтоплены 7 населённых пунктов и 6 автодорог
Происшествия, 07.07.2023
Режим чрезвычайной ситуации введут в Черемховском и на части Усольского районов
Житель Иркутской области потерял больше миллиона, полагая, что помогает следствию
Житель Иркутской области потерял больше миллиона, полагая, что помогает следствию
Происшествия, 07.07.2023
Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов
Улан-удэнка задушила мужа удлинителем
Улан-удэнка задушила мужа удлинителем
Происшествия, 07.07.2023
Произошло это во время ссоры
На поиски пропавших в Бурятии туристов вылетел вертолёт МЧС
На поиски пропавших в Бурятии туристов вылетел вертолёт МЧС
Происшествия, 07.07.2023
Поиски пятерых жителей Новосибирска продолжаются
Жительница Бурятии украла банковскую карту у своей тёти
Жительница Бурятии украла банковскую карту у своей тёти
Происшествия, 07.07.2023
Подозреваемую задержали сотрудники вневедомственной охраны
В Бурятии лошадь причинила тяжёлые травмы 5-летнему ребёнку
В Бурятии лошадь причинила тяжёлые травмы 5-летнему ребёнку
Происшествия, 07.07.2023
Пострадавшему потребовалась эвакуация санавиацией
Жителю Иркутской области, застрелившему женщину в лесу, дали срок
Жителю Иркутской области, застрелившему женщину в лесу, дали срок
Происшествия, 07.07.2023
Мужчина выстрелил из ружья своей спутнице в голову

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^