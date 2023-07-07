Фоторепортаж: В Улан-Баторе реки вышли из берегов

В городе продолжаются противопаводковые мероприятия



В столице Монголии по состоянию на 7 июля из-за сильных дождей и последующего паводка с 1 июля от подтопления пострадали около 128 тысяч горожан в 31,6 тысячах домовладений в 26 микрорайонах.



Кроме того, в Улан-Баторе из-за наводнения в 11 местах были затоплены автомагистрали. Среди них 5 тоннелей. Один из мостов находится под угрозой обрушения. В ближайшее время он будет закрыт и реконструирован.



Перед традиционным праздником Наадам в городе начаты работы по очистке и дезинфекции. Также в связи с повышенным уровнем воды на реке Туул будет реконструирована противопаводковая дамба.



