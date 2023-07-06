В Улан-Удэ очищают осквернённый бюст Героя Советского Союза

Проверку по факту вандализма взяла на контроль прокуратура
В Улан-Удэ очищают от чёрной краски осквернённый бюст Героя Советского Союза Сергея Орешкова. Часть краски уже удалена, работа продолжается.
- Оперативно приступили к ликвидации последствий, - поделился с «Байкал-Daily» очевидец.
Как сообщал «Байкал-Daily», вопиющий акт вандализма произошёл утром 6 июля в парке имени Орешкова. Неизвестные намеренно отлили чёрной краской бюст Героя Советского Союза.
Поисками вандалов занимаются полицейские. Ход и результаты проверки взяла на контроль прокуратура Бурятии.
- Прокуратурой республики контролируются ход и результаты проверки по факту вандализма в парке имени Орешкова. Надзорное ведомство даст оценку законности принятого процессуального решения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Справка:
Сергей Орешков родился в 1916 году в деревне Чуприно Вологодской области в семье крестьянина. Работал в Архангельске, затем на Вологодском паровозоремонтном заводе, а с мая 1935 года - мастером на локомотивовагонном заводе в Улан-Удэ, откуда был призван в Красную Армию.
Окончил Забайкальское военное пехотное училище. Участник Великой Отечественной войны с апреля 1943 года.
Подвиг, за который получил звание Героя Советского Союза, совершил 16 августа 1943 года в бою за деревню Васищево (ныне посёлок городского типа Харьковской области Украины).
Части 57-й армии вели упорные наступательные бои на Харьковском направлении. На острие удара находился 124-й гвардейский полк 47-й гвардейской дивизии. Пытаясь остановить наступление гвардейцев, фашисты открыли под деревней Васищево ураганный артиллерийский и ружейно-пулемётный огонь по нашим частям. Пехота вынуждена была залечь.
Командир роты вызвал к себе гвардии младшего лейтенанта Орешкова и поставил перед его взводом задачу: уничтожить вражескую огневую точку на правом фланге. Это было необходимо для успешного наступления полка.
Орешков возглавлял атаку своего взвода. Бойцы забросали гранатами опорный пункт и подавили два пулемёта. Но третий продолжал стрелять.
Тогда Орешков с гранатой в руках решительно бросился вперёд, но, пробежав несколько метров, упал, скошенный пулей. Истекая кровью, он ползком начал подбираться к пулемёту. Собрав последние силы, младший лейтенант приподнялся, рванулся вперёд и своим телом закрыл амбразуру дзота. Пулемёт захлебнулся.
Воодушевленные подвигом командира, бойцы взвода штурмом взяли опорный пункт врага. Ценою жизни Сергей Орешков способствовал выполнению боевой задачи взводом. Похоронен в братской могиле в Васищево.
Сергею Орешкову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза указом от 20 декабря 1943 года. Его именем названы улицы в Улан-Удэ, в посёлке Васищево. Многие пионерские дружины Улан-Удэ носили имя Сергея Орешкова. Имя Героя носит ГПТУ № 9 в Архангельске.
В Улан-Удэ очищают осквернённый бюст Героя Советского Союза
Происшествия, Фото:
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