В Улан-Удэ неизвестные облили бюст Героя Советского Союза чёрной краской

- В данный момент подано заявление в полицию, ведутся следственные действия, - сообщили в Дирекции по паркам.Горожан, которые были свидетелями произошедшего или видели вандалов, просят обратиться по телефону: +7 (914) 842-90-69.Сергей Орешков родился в 1916 году в деревне Чуприно Вологодской области в семье крестьянина. Работал в Архангельске, затем на Вологодском паровозоремонтном заводе, а с мая 1935 года - мастером на локомотивовагонном заводе в Улан- Удэ, откуда был призван в Красную Армию.Окончил Забайкальское военное пехотное училище. Участник Великой Отечественной войны с апреля 1943 года.Подвиг совершил 16 августа 1943 года в бою за деревню Васищево, ныне посёлок городского типа Харьковской области Украины.Части 57-й армии вели упорные наступательные бои на Харьковском направлении. На острие удара находился 124-й гвардейский полк 47-й гвардейской дивизии. Пытаясь остановить наступление гвардейцев, фашисты открыли под деревней Висищево ураганный артиллерийский и ружейно-пулемётный огонь по нашим частям. Пехота вынуждена была залечь.Командир роты вызвал к себе гвардии младшего лейтенанта Орешкова и поставил перед его взводом задачу: уничтожить вражескую огневую точку на правом фланге. Это было необходимо для успешного наступления полка.Орешков возглавлял атаку своего взвода. Бойцы забросали гранатами опорный пункт и подавили два пулемёта. Но третий продолжал стрелять.Тогда Орешков с гранатой в руках решительно бросился вперёд, но, пробежав несколько метров, упал, скошенный пулей. Истекая кровью, он ползком начал подбираться к пулемёту. Собрав последние силы, младший лейтенант приподнялся, рванулся вперёд и своим телом закрыл амбразуру дзота. Пулемёт захлебнулся.Воодушевленные подвигом командира, бойцы взвода штурмом взяли опорный пункт врага. Ценою жизни Сергей Орешков способствовал выполнению боевой задачи взводом. Похоронен в братской могиле в Васищево.Сергею Орешкову было посмертно присвоение звание Героя Советского Союза указом от 20 декабря 1943 года. Его именем названы улицы в Улан-Удэ, в посёлке Васищево. Многие пионерские дружины Улан-Удэ носили имя Сергея Орешкова. Он навечно зачислен в списки рабочих локомотивоваганного завода. Имя Героя носит ГПТУ № 9 в Архангельске.