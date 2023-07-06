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В Улан-Удэ неизвестные облили бюст Героя Советского Союза чёрной краской

В Улан-Удэ неизвестные облили бюст Героя Советского Союза чёрной краской
Происшествия,  Фото:Дирекция по паркам
Подано заявление в полицию

Вопиющий случай вандализма произошёл 6 июля в улан-удэнском парке имени Орешкова.

Утром неизвестные облили чёрной краской бюст Героя Советского Союза Сергея Орешкова.

 

- В данный момент подано заявление в полицию, ведутся следственные действия, - сообщили в Дирекции по паркам.

Горожан, которые были свидетелями произошедшего или видели вандалов, просят обратиться по телефону: +7 (914) 842-90-69.

Справка:

Сергей Орешков родился в 1916 году в деревне Чуприно Вологодской области в семье крестьянина. Работал в Архангельске, затем на Вологодском паровозоремонтном заводе, а с мая 1935 года - мастером на локомотивовагонном заводе в Улан- Удэ, откуда был призван в Красную Армию.

Окончил Забайкальское военное пехотное училище. Участник Великой Отечественной войны с апреля 1943 года.

Подвиг совершил 16 августа 1943 года в бою за деревню Васищево, ныне посёлок городского типа Харьковской области Украины.

Части 57-й армии вели упорные наступательные бои на Харьковском направлении. На острие удара находился 124-й гвардейский полк 47-й гвардейской дивизии. Пытаясь остановить наступление гвардейцев, фашисты открыли под деревней Висищево ураганный артиллерийский и ружейно-пулемётный огонь по нашим частям. Пехота вынуждена была залечь.

Командир роты вызвал к себе гвардии младшего лейтенанта Орешкова и поставил перед его взводом задачу: уничтожить вражескую огневую точку на правом фланге. Это было необходимо для успешного наступления полка.

Орешков возглавлял атаку своего взвода. Бойцы забросали гранатами опорный пункт и подавили два пулемёта. Но третий продолжал стрелять.

Тогда Орешков с гранатой в руках решительно бросился вперёд, но, пробежав несколько метров, упал, скошенный пулей. Истекая кровью, он ползком начал подбираться к пулемёту. Собрав последние силы, младший лейтенант приподнялся, рванулся вперёд и своим телом закрыл амбразуру дзота. Пулемёт захлебнулся.

Воодушевленные подвигом командира, бойцы взвода штурмом взяли опорный пункт врага. Ценою жизни Сергей Орешков способствовал выполнению боевой задачи взводом. Похоронен в братской могиле в Васищево.

Сергею Орешкову было посмертно присвоение звание Героя Советского Союза указом от 20 декабря 1943 года. Его именем названы улицы в Улан-Удэ, в посёлке Васищево. Многие пионерские дружины Улан-Удэ носили имя Сергея Орешкова. Он навечно зачислен в списки рабочих локомотивоваганного завода. Имя Героя носит ГПТУ № 9 в Архангельске.
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