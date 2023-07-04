У вертолёта Robinson R-44 оказался повреждён «хвост»
В Бурятия возбуждено уголовное дело по факту совершения жёсткой посадки вертолётом Robinson R-44. Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 24 июня.
Установлено, что днём вертолёт вылетел из аэропорта села Чара Каларского района Забайкальского края и совершил жёсткую посадку в местности Бахтарнак.
В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что вертолёт осуществлял мониторинг лесов на наличие очагов возгораний. Сам посадка была плановой. Но из-за порыва ветра была повреждена хвостовая часть вертолёта.
На борту воздушного судна находился экипаж в составе двух человек. В результате происшествия никто не пострадал, вертолёт получил механические повреждения винта и части хвоста.
По данному факту Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
- Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
В Бурятии возбуждено дело из-за жёсткой посадки вертолёта
Происшествия, Фото:
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