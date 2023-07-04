04 июля

03 июля

Популярное

В Бурятии возбуждено дело из-за жёсткой посадки вертолёта

В Бурятии возбуждено дело из-за жёсткой посадки вертолёта
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
У вертолёта Robinson R-44 оказался повреждён «хвост»

В Бурятия возбуждено уголовное дело по факту совершения жёсткой посадки вертолётом Robinson R-44. Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 24 июня.

Установлено, что днём вертолёт вылетел из аэропорта села Чара Каларского района Забайкальского края и совершил жёсткую посадку в местности Бахтарнак.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что вертолёт осуществлял мониторинг лесов на наличие очагов возгораний. Сам посадка была плановой. Но из-за порыва ветра была повреждена хвостовая часть вертолёта.

На борту воздушного судна находился экипаж в составе двух человек. В результате происшествия никто не пострадал, вертолёт получил механические повреждения винта и части хвоста.

По данному факту Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

- Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
вертолеты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии возбуждено дело из-за жёсткой посадки вертолёта
В Бурятии возбуждено дело из-за жёсткой посадки вертолёта
Происшествия, 04.07.2023
У вертолёта Robinson R-44 оказался повреждён «хвост»
В Бурятии молодому мужчине пересадили почку его отца
В Бурятии молодому мужчине пересадили почку его отца
Происшествия, 04.07.2023
Теперь пациент сможет жить полноценной жизнью
В Чите двух врачей будут судить по делу о смерти ребёнка после операции на зубах
В Чите двух врачей будут судить по делу о смерти ребёнка после операции на зубах
Происшествия, 04.07.2023
Малыша оперировали под общим наркозом, хотя делать этого не следовало
Житель Бурятии украл карту и телефон у пьяного знакомого
Житель Бурятии украл карту и телефон у пьяного знакомого
Происшествия, 04.07.2023
Чужими деньгами молодой человек расплачивался в кафе
Преподаватель вуза из Иркутска перевела мошенникам 1,8 млн
Преподаватель вуза из Иркутска перевела мошенникам 1,8 млн
Происшествия, 04.07.2023
Она попалась на классическую схему обмана
В Бурятии в горящем доме нашли тело мужчины
В Бурятии в горящем доме нашли тело мужчины
Происшествия, 04.07.2023
На месте работает дознаватель МЧС
В Улан-Удэ виновник ДТП «попал на миллион»
В Улан-Удэ виновник ДТП «попал на миллион»
Происшествия, 04.07.2023
В центре города произошла авария с участием четырёх автомобилей
В Улан-Удэ школьницы толпой избили девочку
В Улан-Удэ школьницы толпой избили девочку
Происшествия, 04.07.2023
Следователи начали доследственную проверку
В Улан-Удэ орудовала группа мошенниц
В Улан-Удэ орудовала группа мошенниц
Происшествия, 04.07.2023
Женщины брали кредиты по чужим паспортным данным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^