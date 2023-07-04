В Бурятии проводят проверку после жёсткой посадки вертолёта

Ущерб оценён в 3 миллиона рублей



В Бурятии проводится проверка по факту жёсткой посадки вертолёта Robinson, сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



Инцидент произошёл утром 24 июня в местности Бахтарнак, что примерно в 50 километрах от посёлка Таксимо Муйского района.



- На открытом участке местности совершил жёсткую посадку вертолёт Robinson, принадлежащий ООО Авиакомпания «Каспий». В результате происшествия вертолёт получил механические повреждения: повреждён хвостовой винт и хвостовая балка. ООО «Авиакомпания Каспий» причинён крупный ущерб – в сумме не менее 3 миллионов рублей, - уточнили в Байкальской транспортной прокуратуре.



Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов работниками ООО «Авиакомпания Каспий».



Кроме того, 24 июня следователь Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

