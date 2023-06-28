Пропавшего в Улан-Удэ мужчину нашли мёртвым в лесу

Его обнаружили спустя полтора месяца после исчезновения
Ещё полтора месяца назад в столице Бурятии бесследно исчез 58-летний местный житель. Тогда в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в РБ рассказали, что он пропал 10 мая – ушёл из дома и не вернулся.
На пропавшем были удлинённая тёмно-зелёная куртка, чёрные рабочие брюки с карманами по бокам и чёрные кроссовки. А 27 июня стало известно, что улан-удэнца обнаружили мёртвым в лесу недалеко от посёлка Орешкова.
По предварительным данным, на теле мужчины не было признаков насильственной смерти.
Его обнаружили спустя полтора месяца после исчезновения
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