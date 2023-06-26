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В Бурятии семья спаслась из горящего дома через окно

В Бурятии семья спаслась из горящего дома через окно
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Дом и транспорт сгорели дотла

Ночью 25 июня в селе Нестерово Прибайкальского района Бурятии сгорел жилой дом.

Когда произошёл пожар, семья спала. К счастью, возгорание увидел сосед, который бросился будить людей. Входная дверь к тому моменту была отрезана огнём, а семья, спасаясь, выпрыгивала из окна.

Когда прибыли пожарные, дом был охвачен пламенем, существовала угроза перехода огня на соседние строения.


На тушение ушло около часа. В результате пожара огнём уничтожен дом, навес, автомобиль ЛуАЗ и мотоцикл «ИЖ-Планета 5» на общей площади 66 кв. м.

- Благодаря оперативным действиям добровольцев и пожарных дальнейшего распространения огня на соседние постройки допущено не было. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Предположительно, причиной произошедшего стало короткое замыкание электросети.





пожар

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