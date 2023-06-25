В Улан-Удэ эвакуировали торговый центр



Недавно в местном telegram-канале «Весь Улан-Удэ» сообщили, что в столице Бурятии эвакуировали торговый центр на проспекте Автомобилистов. Видео с места прислали очевидцы.



- Посетителей попросили освободить парковку, а сотрудников – отойти на безопасное расстояние, – пишет «Весь Улан-Удэ».



Как стало известно «Байкал-Daily», переполох произошёл из-за бесхозного пакета, в котором лежал пластилин. Его, судя по всему, просто кто-то забыл. На место выезжали взрывотехники ОМОН республиканского управления Росгвардии.

