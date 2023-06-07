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На севере Бурятии активизировались медведи

На севере Бурятии активизировались медведи
Происшествия,  Фото:"Северобайкалье-инфо"
Хозяева тайги все чаще появляются возле населённых пунктов

Недавно в Северо-Байкальском районе Бурятии засняли двух бурых хищников – медведицу и её детёныша, которые вышли на дорогу прямо перед автомобилем. Сначала они стояли у обочины, а потом не спеша пересекли трассу, несколько раз бросив взгляд на машину.

 
Дело было недалеко от населённого пункта. В группе «Северобайкалье-инфо.24/7» жителей и гостей района предупредили, что эти звери выходят к людям всё чаще. Их призвали быть внимательнее и осторожнее и как можно реже появляться у лесов и на окраинах сёл. А ещё – провести с детьми разъяснительную работу и не оставлять ребятишек без присмотра.

Тех, кто заметит косолапых в населённом пункте, просят сообщать об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам 8 (30130) 47 723, 8-924-354-50-17 и 112 либо в полицию по телефону 02 (с сотового – 102).

Жители Бурятии в последнее время всё чаще встречают медведей. В Прибайкальском районе за неделю объявилось аж пять и один даже напал на корову. В Баунтовском на камеру засняли маленького бурого хищника, который бежал прямо перед машиной. Случилось это на трассе, ведущей в посёлок Северный.

Ещё одного косолапого заметили на прошлой неделе на перевале Пыхта. А в северо-байкальском селе Верхняя Заимка хозяин тайги разгуливал прямо по противопожарному разрыву. Их «голосующего» собрата запечатлели на камеру в Закамне. Фото и видео с лесными гостями наши земляки публикуют в соцсетях и пересылают в мессенджерах.

В Бурприроднадзоре тем временем пояснили: дикие животные, как правило, появляются недалеко от леса – то есть своей естественной среды обитания.

- Сейчас у них идёт гон. Кроме того, из-за снега в гольцах началось активное перемещение медведей к низу горных массивов. Поэтому отмечаются случаи выхода зверей (к людям). Как правило, это дороги около тайги и человеческое жильё, которое находится в труднодоступных местах – к примеру, артели старателей, – пояснили в ведомстве.

Каждый такой случай отслеживают охотоведы, сотрудники Бурприроднадзора и представители охотничьих угодий. До 10 июня в республике продлится спортивно-любительская охота на медведей. За этот сезон отстрелили уже сто.
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