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В Бурятии запечатлели «голосующего» медведя

В Бурятии запечатлели «голосующего» медведя
Общество,  Фото:участник группы "Закамна-инфо"
Косолапый разлёгся у дороги

В Закаменском районе Бурятии на перевале Капитанка проезжающие автомобилисты встретили медведя. Косолапый разлёгся у обочины проезжей части и наблюдал за водителями. Снимок, который сделал местный житель, опубликовали в группе «Закамна-инфо».

«Медведь голосует на Капитанке в сторону Закамны», - говорится в сообщении.

В последнее время медведи всё чаще встречаются на обочинах дорог. Как сообщал «Байкал-Daily», на днях, бродящего вдоль проезжей части, видели на перевале Пыхта.

Также недавно медведя заметили около села Верхняя Заимка в Северо-Байкальском районе. Зверь ходил с восточной стороны в 25 километрах от населённого пункта – на противопожарном разрыве.

А на полевой базе Давша в Баргузинском заповеднике поселился косолапый любитель одуванчиков. Мишку инспекторы прозвали Босопятым.

медведь

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