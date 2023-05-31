Зверь не обращал внимание на автомобили
В Бурятии на перевале Пыхта проезжающие мимо автомобилисты заметили медведя. Косолапый бродил возле проезжей части. Фотографию опубликовали в паблике «Аноним 03».
- Под Улан-Удэ заметили медведя. На перевале Пыхта хищник, не обращая внимания на автомобили, исследует лес, - говорится в сообщении.
По всей видимости, косолапый искал себе пропитание.
«Полдома сожгли, половину выпилили, куда им больше идти», «Он не исследует лес, он там живёт», «Он дома и ему нечего стесняться или бояться», - оставляют комментарии пользователи.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии проводится весенний учёт медведей. Специалисты считают медведей по следам на территориях до нескольких тысяч га. Подсчёт медведей будет проходить до 20 июня. Будут учитываться и медвежата, которые появились на свет во время зимней спячки у медведиц в берлогах.
По данным государственного мониторинга, на сегодня в Бурятии обитает 6016 особей.
В Бурприроднадзоре отмечают, что нападение на человека для медведя не свойственно. Это может быть или медведица, которая защищает своих медвежат, или, если медведю помешали у добычи.
В Бурятии на перевале Пыхта встретили медведя
Общество, Фото:
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