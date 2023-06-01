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У медведей в Бурятии начался гон

У медведей в Бурятии начался гон
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Специалисты объяснили, почему бурые хищники стали чаще попадаться на глаза людям

Жители Бурятии в последнее время всё чаще встречают медведей. В Прибайкальском районе за неделю объявилось аж пять и один даже напал на корову. В Баунтовском на камеру засняли маленького косолапого, который бежал прямо перед машиной. Дело было на трассе, ведущей в посёлок Северный.

Ещё одного косолапого заметили недавно на перевале Пыхта. А в северо-байкальском селе Верхняя Заимка хозяин тайги разгуливал прямо по противопожарному разрыву. Их «голосующего» собрата запечатлели на камеру в Закамне. Фото и видео с лесными гостями наши земляки публикуют в соцсетях и пересылают в мессенджерах.

В Бурприроднадзоре тем временем пояснили: эти дикие животные, как правило, появляются недалеко от леса – то есть своей естественной среды обитания.

- Сейчас у них идёт гон. Кроме того, из-за снега в гольцах началось активное перемещение медведей к низу горных массивов. Поэтому отмечаются случаи выхода зверей (к людям). Как правило, это дороги около тайги и человеческое жильё, которое находится в труднодоступных местах – к примеру, артели старателей, – пояснили в ведомстве.

Каждый такой случай отслеживают охотоведы, сотрудники Бурприроднадзора и представители охотничьих угодий. До 10 июня в республике продлится спортивно-любительская охота на медведей. За этот сезон отстрелили уже сто.

По словам специалистов, нападение на человека косолапым не свойственно. Обычно такое происходит, если он чем-то помешал хищнику или когда мама-медведица защищает своё потомство.

Всего в Бурятии сегодня насчитывается 6016 мишек – 0,2 особи на тысячу гектаров охотугодий при максимальном значении в 1,5. То есть в Бурятии численность животных ниже норматива в семь с половиной раз. Резких её скачков в последние десять лет не наблюдается.

Ежегодный прирост популяции колеблется от 5% до 8% при среднем показателе в 33%. Регулировать её начинают только в крайних случаях. В 2022-ом в регионе отстрелили 18 зверей.

В населённые пункты и места отдыха они в основном приходят в поисках еды. Весной, когда хозяева тайги просыпают и покидают берлоги, растительность довольно скудная. Потому приходится искать другие способы пропитания. Медведи – всеядные животные. Они могут появиться и у рек, где ловят рыбу, и в сёлах, где есть свалки. Потому не стоит оставлять еду и продукты на природе, а мусор нужно вывозить и выбрасывать своевременно.
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