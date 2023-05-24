В Бурятии медведь выскочил на дорогу перед автомобилем









В начале мая в том же Прибайкальском районе медведь



Как выяснилось, мужчина столкнулся в пади Большая Речка с медведицей и её годовалыми детёнышами, которых ещё называют пестунами. Встреча





Как сообщал «Байкал-Daily», в минувший понедельник в местности Захотай в прибайкальском селе Турунтаево обнаружили медвежьи следы. Отпечатки лап, принадлежащие хозяину тайги, заметили любители скандинавской ходьбы.В начале мая в том же Прибайкальском районе медведь напал на человека. Всё произошло в пяти километрах от села Покровка. Зверь атаковал мужчину прямо на лесной деляне, где тот работал. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу. У него была рваная рана головы и укусы правого локтя и груди.Как выяснилось, мужчина столкнулся в пади Большая Речка с медведицей и её годовалыми детёнышами, которых ещё называют пестунами. Встреча оказалась неожиданной и для человека, и для животного.

Дело было на трассе, ведущей в посёлок Северный. Местных жителей призвали никогда и ни при каких обстоятельствах не приближаться даже к маленьким косолапым, какими бы они не казались милыми и симпатичными.- Не пытайтесь их накормить или подманить. С ними поблизости всегда находится их мать, – предупредили сельчан в районном чате.