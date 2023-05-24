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В Бурятии медведь выскочил на дорогу перед автомобилем

В Бурятии медведь выскочил на дорогу перед автомобилем
Происшествия,  Фото:опубликовано в "Баунт-инфо"
Люди встретились с хозяином тайги прямо на трассе

В Баунтовском районе Бурятии на камеру засняли медвежонка, который бежал прямо перед машиной. Видео с ним сделали ехавшие в авто люди. Запись выложили в вайбер-группе «Баунт-инфо.24/7».

 
Дело было на трассе, ведущей в посёлок Северный. Местных жителей призвали никогда и ни при каких обстоятельствах не приближаться даже к маленьким косолапым, какими бы они не казались милыми и симпатичными.

- Не пытайтесь их накормить или подманить. С ними поблизости всегда находится их мать, – предупредили сельчан в районном чате.

Как сообщал «Байкал-Daily», в минувший понедельник в местности Захотай в прибайкальском селе Турунтаево обнаружили медвежьи следы. Отпечатки лап, принадлежащие хозяину тайги, заметили любители скандинавской ходьбы. 

В начале мая в том же Прибайкальском районе медведь напал на человека. Всё произошло в пяти километрах от села Покровка. Зверь атаковал мужчину прямо на лесной деляне, где тот работал. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу. У него была рваная рана головы и укусы правого локтя и груди.

Как выяснилось, мужчина столкнулся в пади Большая Речка с медведицей и её годовалыми детёнышами, которых ещё называют пестунами. Встреча оказалась неожиданной и для человека, и для животного.


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