Пять за неделю: В прибрежном районе Бурятии медведи подбираются к людям









Дело было на трассе, ведущей в посёлок Северный. Местных жителей призвали никогда и ни при каких обстоятельствах не приближаться даже к маленьким косолапым, какими бы они не казались милыми и симпатичными.





На днях в Баунтовском районе на камеру засняли медвежонка, который бежал прямо перед машиной. Видео с ним сделали ехавшие в авто люди. Запись выложили в районном чате «Баунт-инфо.24/7».Дело было на трассе, ведущей в посёлок Северный. Местных жителей призвали никогда и ни при каких обстоятельствах не приближаться даже к маленьким косолапым, какими бы они не казались милыми и симпатичными.

Медведи в Кабанском районе Бурятии всё чаще выходят к людям. Только на этой неделе там видели пятерых косолапых.Так, один из них появился на улице Садовая в селе Заречье. Другой бродил в том же населённом пункте у моста.На региональной автодороге Тресково - Заречье недалеко от турбазы «Байкальские волны», в трёх километрах от деревни Сухая, заметили медведицу с детёнышем. Хозяина тайги повстречали и вблизи города Бабушкин.В местности Новая земля около села Сухая зверь напал на корову. В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района сообщили, что надзорные ведомства уже приняли незамедлительные меры. На местах побывали сотрудники МВД. Они проведут проверку. При возникновении опасности мишек будут отстреливать «согласно лицензии», говорится в группе «Кабанск-инфо.24/7».