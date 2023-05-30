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К селу на севере Бурятии подкрался медведь

К селу на севере Бурятии подкрался медведь
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он разгуливал по противопожарному разрыву

На севере Бурятии объявился медведь. Его заметили около села Верхняя Заимка в Северо-Байкальском районе, сообщает районная группа «Северобайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

Сообщение о появлении бурого хищника поступило туда 30 мая в 10:46 утра. В ЕДДС уточнили, что зверь ходил с восточной стороны в 25 километрах от населённого пункта – на противопожарном разрыве.

Информацию о случившемся уже передали в полицию и охотоведу. Местных жителей призвали быть осторожнее.

В Кабанском районе медведи стали всё чаще выходить к людям. Только на минувшей неделе там видели пятерых косолапых. А до этого  в Баунтовском районе на камеру засняли медвежонка, который бежал прямо перед машиной. Видео с ним сделали ехавшие в авто люди. Запись выложили в районном чате «Баунт-инфо.24/7». Дело было на трассе, ведущей в посёлок Северный.

медведь животные

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