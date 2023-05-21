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В Бурятии водитель «Лексуса» погиб, врезавшись в сцену

В Бурятии водитель «Лексуса» погиб, врезавшись в сцену
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину зажало в салоне

Смертельное ДТП произошло на центральной площади села Кабанск в Бурятии. 30-летний водитель «Лексуса» погиб там, врезавшись в сцену.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением и совершил столкновение со сценой. Мужчину зажало. От полученных травм водитель 1992 года рождения погиб на месте, - сообщили в группе «Кабанск-инфо».

Пассажир автомобиля передан медикам.

Информация уточняется.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 16 мая в Заиграевском районе: молодой водитель «Ниссана» при обгоне спровоцировал столкновение двух «Тойот». 22-летний водитель одной из них скончался в больнице.

Ночью 16 мая в Иволгинском районе водитель микроавтобуса «Истана» насмерть сбил 60-летнего пешехода.

12 мая в Закаменском районе погиб водитель перевернувшегося «УАЗа».

5 мая в районе авторынка «Динамо» в Улан-Удэ «Тойота Камри Грация» насмерть сбила 61-летнего мужчину. Произошло это прямо на «зебре».
ДТП смерть

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