13 мая

12 мая

Популярное

В Бурятии погиб водитель опрокинувшегося «УАЗа»

В Бурятии погиб водитель опрокинувшегося «УАЗа»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автоавария случилась в Закаменском районе

В пятницу, 12 мая, в Закаменском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Автоавария случилась в 8 км. от села Бортой.

- Около 17:30 водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Водитель погиб на месте ДТП.



ДТП.смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии погиб водитель опрокинувшегося «УАЗа»
В Бурятии погиб водитель опрокинувшегося «УАЗа»
Происшествия, 13.05.2023
Автоавария случилась в Закаменском районе
Суд обязал жительницу Бурятии выплачивать кредит за мошенников
Суд обязал жительницу Бурятии выплачивать кредит за мошенников
Происшествия, 13.05.2023
По факту мошенничества расследуется уголовное дело 
В Улан-Удэ ДТП пострадал пожилой водитель
В Улан-Удэ ДТП пострадал пожилой водитель
Происшествия, 13.05.2023
Одновременно столкнулись четыре «Тойоты»
В Иркутске на шестилетнего мальчика напали собаки
В Иркутске на шестилетнего мальчика напали собаки
Происшествия, 13.05.2023
Следователи СК начали доследственную проверку 
В Иркутской области в горящей квартире погиб пенсионер
В Иркутской области в горящей квартире погиб пенсионер
Происшествия, 12.05.2023
Пожар произошёл из-за непотушенной сигареты
В Иркутске воспитатель детского дома перевела мошенникам 2,5 млн рублей
В Иркутске воспитатель детского дома перевела мошенникам 2,5 млн рублей
Происшествия, 12.05.2023
Аферисты заверили женщину, что на её имя пытаются взять кредит
Застряли в 90-х: Банда вымогателей предстанет перед судом в Бурятии
Застряли в 90-х: Банда вымогателей предстанет перед судом в Бурятии
Происшествия, 12.05.2023
В деле фигурирует вымогательство СТО, стрельба из Калашникова и жестокое избиение в лесу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^