В Бурятии погиб водитель опрокинувшегося «УАЗа»

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Автоавария случилась в Закаменском районе



В пятницу, 12 мая, в Закаменском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Автоавария случилась в 8 км. от села Бортой.



- Около 17:30 водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Водитель погиб на месте ДТП.







