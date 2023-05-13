Автоавария случилась в Закаменском районе
В пятницу, 12 мая, в Закаменском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Автоавария случилась в 8 км. от села Бортой.
- Около 17:30 водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Водитель погиб на месте ДТП.
В Бурятии погиб водитель опрокинувшегося «УАЗа»
Происшествия, Фото:
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