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В Бурятии из-за выехавшего на «встречку» водителя погиб 22-летний парень

В Бурятии из-за выехавшего на «встречку» водителя погиб 22-летний парень
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Спровоцировавший аварию водитель с места скрылся

Накануне, 16 мая, в Заиграевском районе Бурятии произошло смертельное ДТП, унёсшее жизнь 22-летнего водителя.

- Около 21 часа 22-летний водитель автомобиля «Ниссан Примера», следуя со стороны посёлка Онохой в направлении Улан-Удэ, при выполнении обгона автомобиля «Тойота Гайя» выехал на полосу встречного движения. Пытаясь избежать столкновения, 22-летний водитель встречного автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Гайя», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии водители обеих машин были госпитализированы в больницу. 22-летний водитель «Тойоты Камри» скончался сегодня утром.


Спровоцировавший ДТП водитель «Ниссан» с места аварии скрылся. Позже сотрудники ГИБДД проследили его путь по камерам и вскоре задержали.

За рулём находился 22-летний житель Заиграевского района, которого много раз штрафовали за нарушения ПДД. Только за последний год молодой человек имеет 26 нарушений, 20 из которых – за превышение скоростного режима.

- В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются подробности произошедшей аварии, - уточнили в Госавтоинспекции.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано ночью 16 мая: в Иволгинском районе водитель микроавтобуса «Истана» насмерть сбил 60-летнего пешехода.
смерть ДТП

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