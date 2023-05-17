В Бурятии из-за выехавшего на «встречку» водителя погиб 22-летний парень

Накануне, 16 мая, в Заиграевском районе Бурятии произошло смертельное ДТП, унёсшее жизнь 22-летнего водителя.
- Около 21 часа 22-летний водитель автомобиля «Ниссан Примера», следуя со стороны посёлка Онохой в направлении Улан-Удэ, при выполнении обгона автомобиля «Тойота Гайя» выехал на полосу встречного движения. Пытаясь избежать столкновения, 22-летний водитель встречного автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Гайя», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии водители обеих машин были госпитализированы в больницу. 22-летний водитель «Тойоты Камри» скончался сегодня утром.
Спровоцировавший ДТП водитель «Ниссан» с места аварии скрылся. Позже сотрудники ГИБДД проследили его путь по камерам и вскоре задержали.
За рулём находился 22-летний житель Заиграевского района, которого много раз штрафовали за нарушения ПДД. Только за последний год молодой человек имеет 26 нарушений, 20 из которых – за превышение скоростного режима.
- В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются подробности произошедшей аварии, - уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано ночью 16 мая: в Иволгинском районе водитель микроавтобуса «Истана» насмерть сбил 60-летнего пешехода.