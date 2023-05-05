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Пассажир такси рассказал подробности смертельного ДТП в Улан-Удэ

Пассажир такси рассказал подробности смертельного ДТП в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По его словам, водитель разговаривала по телефону

«Байкал-Daily» стали известны некоторые подробности утреннего смертельного ДТП на улице Борсоева в Улан-Удэ. В районе авторынка «Динамо» на пешеходном переходе «Тойота Камри Грация» насмерть сбила 61-летнего мужчину. Он скончался до приезда кареты скорой помощи.

Очевидец рассказал, что за рулём «Тойоты» находилась девушка – водитель такси. По словам пассажира, во время наезда она разговаривала по телефону.

- Машина погибшего всё ещё стоит у рынка, - поделился свидетель происшествия.

На место трагедии приехали родственники погибшего.

От удара на крыше у «Тойоты» осталась вмятина. Иномарка заехала на разделительный бордюр.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

 

ДТП смерть

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