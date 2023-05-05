Пассажир такси рассказал подробности смертельного ДТП в Улан-Удэ

По его словам, водитель разговаривала по телефону
«Байкал-Daily» стали известны некоторые подробности утреннего смертельного ДТП на улице Борсоева в Улан-Удэ. В районе авторынка «Динамо» на пешеходном переходе «Тойота Камри Грация» насмерть сбила 61-летнего мужчину. Он скончался до приезда кареты скорой помощи
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Очевидец рассказал, что за рулём «Тойоты» находилась девушка – водитель такси. По словам пассажира, во время наезда она разговаривала по телефону.
- Машина погибшего всё ещё стоит у рынка, - поделился свидетель происшествия.
На место трагедии приехали родственники погибшего.
От удара на крыше у «Тойоты» осталась вмятина. Иномарка заехала на разделительный бордюр.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
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