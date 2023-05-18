В Бурятии дачница устроила крупный пожар в своём СНТ









Виновницу пожара уже установили – это местная жительница, которая, несмотря на действующий запрет, сжигала траву и мусор. Ветер раздул искры, в результате начался пожар.



Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», уточнили в Главном управлении МЧС. Этой статьёй предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до года.





Днём 17 мая загорелись дачи и надворные постройки в СНТ «Лесник» в Заиграевском районе Бурятии.- Для защиты населённого пункта привлекался опорный пункт по тушению крупных пожаров. Всего в ликвидации пожара были задействованы 27 человек личного состава и восемь единиц техники, в том числе силы и средства МЧС, подразделения Государственной противопожарной службы, ведомственная пожарная команда министерства обороны и добровольцы сельского поселения «Талецкое», - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Тушение осложняли сильный ветер и плотная застройка. На полную ликвидацию возгорания потребовалось около двух часов. Пострадавших нет.Огонь уничтожил три нежилых дачных дома, один строящийся дом и надворные постройки, также частично повреждены ограждения и надводные постройки на общей площади около 200 квадратных метров. Всего пожар охватил шесть дачных участков.