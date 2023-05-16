«Что, реально?»: В Ангарске пьяный водитель возмущённо отказывался дуть в алкотестер









На лихача возбудили четыре административных материала, а его машину поместили на специализированную стоянку. Кроме того, дознаватели дадут правовую оценку действиям мужчины в рамках уголовной статьи 264.1 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»



Также по решению суда мужчина может навсегда лишиться своего автомобиля.



Вечером 14 мая в Ангарске автоинспекторы задержали нетрезвого водителя, управлявшего Honda Accord.На одной из улиц города сотрудники ДПС заметили автомобиль, который совершал опасные манёвры. Полицейские подали нарушителю сигнал об остановке, но он их проигнорировал. Мужчина продолжал движение, а в ходе погогни создавал аварийные ситуации на проезжей части. Поймали его на выезде из города, когда водитель слетел в кювет и едва не перевернулся.Лихачом оказался 44-летний ангарчанин, ранее лишённый водительских прав.- Управлявший транспортным средством направился в сторону выезда из города, проезжая при этом на запрещающий сигнал светофора и выезжая на полосу встречного движения. Задержать автомобилиста удалось на 1843 километре автодороги Р-255 «Сибирь», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.На предложение пройти медицинское освидетельствование мужчина с большим возмущением отказался.- Один долгий продолжительный выдох, - сказал сотрудник.- Что, реально? - спросил мужчина.- Продувать будете? - спросил полицейский.- Что, реально? - переспросил задержанный.