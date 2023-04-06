Все не были пристёгнуты ремнями безопасности
Смертельное ДТП произошло вечером 6 апреля в Заиграевском районе Бурятии. В перевернувшейся легковушке погиб 26-летний молодой человек, ещё трое пострадали.
- По предварительным данным, около 18 часов на 87 км автодороги Улан-Удэ - Романовка – Чита 18-летний водитель автомобиля «Рено» совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир 1996 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и ещё два пассажира с травмами доставлены в больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
По имеющимся данным, все участники аварии не были пристёгнуты ремнями безопасности.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ночью 6 апреля в Селенгинском районе погиб водитель «Лады Ларгус».
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Бурятии
Происшествия, Фото:
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