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В Бурятии в ДТП погиб водитель «Лады Ларгус»

В Бурятии в ДТП погиб водитель «Лады Ларгус»
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
Смертельная автоавария произошла ночью

Сегодня ночью в Селенгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП, о нём сообщила «Селенга-инфо».

Всё случилось около 2:00 на автодороге Улан-Удэ – Кяхта, в 16 километрах от Гусиноозёрска. 57-летний водитель «Лады Ларгус» съехал с проезжей части и опрокинул свой автомобиль.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался.

42-летний пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 марта в Тункинском районе в перевернувшемся «Лэнд Крузере» погиб мужчина
ДТП смерть

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