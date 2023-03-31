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В Бурятии зарегистрирован первый больной с подозрением на корь

В Бурятии зарегистрирован первый больной с подозрением на корь
Происшествия, 
Анализы отправлены на исследование в Красноярск

В Бурятии выявили первого пациента с подозрением на корь – это жительница Кяхтинского района.

- В региональный центр по надзору за корью (город Красноярск) направлен биоматериал от подозреваемой больной для лабораторного подтверждения. Результаты ожидаются в течение суток, - сообщили «Байкал-Daily» в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Специалисты уже установили круг контактных лиц, за всеми установлено медицинское наблюдение. Тем, кому необходимо, ставят прививки от кори. Противоэпидемические мероприятия продолжаются и находятся на контроле, подчеркнули в управлении Роспотребнадзора.

Жителям кяхтинского села Тамир сообщили, что сегодня, 31 марта, во врачебной амбулатории состоится вакцинация людей от кори.

- Администрация Кяхтинской центральной районной больницы убедительно просит всех жителей села Тамир соблюдать все противоэпидемические меры, ограничить круг общения, по возможности минимизировать контакты между родственниками и близкими. Просим всех отнестись к ситуации с пониманием и терпением! Вместе мы сможем побороть подозреваемую инфекцию! – обратились сотрудники больницы.

Корь – одно из самых заразных заболеваний в мире. Врачи говорят, что из 100 человек, контактировавших с заболевшим, заражаются порядка 96, если они не были привиты и не болели ранее. Вирус распространяется воздушно-капельным путём.

При заражении корью у человека возникает высокая температура (до 40,5 градусов) и образуется характерная сыпь на теле. Также может возникнуть конъюнктивит и воспаление слизистых оболочек рта и верхних дыхательных путей.

Главный способ защиты от кори — это вакцинация. Вообще от неё прививают всех детей до года, а уже в шесть лет проводится ревакцинация.

Если прививки никогда не было, специалисты советуют сделать её. Правда, людям старше 55 лет иммунизация рекомендуется лишь после контакта с больными, а тем, кому больше 36-ти – если они трудятся в медицинской и транспортной сферах или работают в садиках и школах.
корь медицинская помощь болезнь

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