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В подтопленном селе Бурятии возникла угроза ЧС

В подтопленном селе Бурятии возникла угроза ЧС
Происшествия,  Фото:«Джида-инфо 24/7»
В Армаке уже ввели режим повышенной готовности

Ситуацию, сложившуюся в селе Армак в Джидинском районе Бурятии, обсудили на недавнем заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) и обеспечению пожарной безопасности. На нём рассмотрели вопрос о выделении Минприроды Бурятии средств на отсыпку низменных участков в пойме реки Армак.

Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, село каждый год страдает от наледных вод. В феврале-марте 2022-го ими подтопило 19 дворов и приусадебных территорий. А на днях в населённом пункте залило 27 участков – огороды и сенокосные угодья.

Причина, как выяснилось – в повышении среднесуточной температуры воздуха. Из-за этого на реке начал интенсивно таять лёд. Из-за угрозы жилым домам власти района ввели режим повышенной готовности.

Существует риск возникновения ЧС, обусловленной затоплением населённого пункта. В группе «Джида-инфо 24/7» тем временем сообщили: отсыпка низин и формирование дамбы обвалования протяжённостью в 980 метров обезопасит Армак от половодья. Из резервного фонда республики на эти цели уже направили 13 миллионов 857 тысяч рублей.
наледные воды ЧС затопление

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