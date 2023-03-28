Село в Бурятии подтопило из-за резкого потепления и таяния реки

Ситуацию уже взяли под контроль в правительстве республики
Накануне стало известно, что село Армак в Джидинском районе подтапливает талыми водами. Утром 27 марта на место выехали сотрудники районной администрации, рассказали в группе «Джида-инфо 24/7».
Причина, как выяснилось – в повышении среднесуточной температуры воздуха. Из-за этого на реке Армак начал интенсивно таять лёд. В итоге залило один двор на улице Центральная. Расположенному там дому ничего не угрожает, отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Ещё на 27 участках в селе – огородах и сенокосных угодьях – образовалась наледь. Наблюдается и незначительный выход талых вод на самой улице Центральная, однако проезд для транспорта там открыт.
В населённом пункте решили провести работы по отсыпке низменных участков и организовали подвоз грунта.
- Это явление носит ежегодный характер. Обстановка находится на контроле правительства Бурятии, – подчеркнули в агентстве ГО и ЧС.
Автомобиль перевернулся на крышу
Один из участников аварии был пьян
Ситуацию уже взяли под контроль в правительстве республики
Мужчина ездил на машине в нетрезвом виде
Начата доследственная проверка
На помощь людям пришли спасатели
Мужчина отделался условным сроком
Момент наезда попал на видеокамеру
Молодой осуждённый напал на начальника отдела безопасности
Молодых наркокурьеров поймали с поличным
В общей сложности за выходные забайкальцы потеряли более 8 млн рублей
Молодой человек выхватил у пожилого мужчины оружие и выстрелил
Ребёнка уже перевели в общую палату
Угонщик приметил автомобиль на парковке у бара
По предварительным данным, пенсионеру резко стало плохо