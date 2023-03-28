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Село в Бурятии подтопило из-за резкого потепления и таяния реки

Село в Бурятии подтопило из-за резкого потепления и таяния реки
Происшествия,  Фото:«Джида-инфо 24/7»
Ситуацию уже взяли под контроль в правительстве республики

Накануне стало известно, что село Армак в Джидинском районе подтапливает талыми водами. Утром 27 марта на место выехали сотрудники районной администрации, рассказали в группе «Джида-инфо 24/7».


Причина, как выяснилось – в повышении среднесуточной температуры воздуха. Из-за этого на реке Армак начал интенсивно таять лёд. В итоге залило один двор на улице Центральная. Расположенному там дому ничего не угрожает, отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 

Ещё на 27 участках в селе – огородах и сенокосных угодьях – образовалась наледь. Наблюдается и незначительный выход талых вод на самой улице Центральная, однако проезд для транспорта там открыт.

В населённом пункте решили провести работы по отсыпке низменных участков и организовали подвоз грунта.

- Это явление носит ежегодный характер. Обстановка находится на контроле правительства Бурятии, – подчеркнули в агентстве ГО и ЧС.
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