Село в Бурятии подтопило из-за резкого потепления и таяния реки

Ситуацию уже взяли под контроль в правительстве республики









Накануне стало известно, что село Армак в Джидинском районе подтапливает талыми водами. Утром 27 марта на место выехали сотрудники районной администрации, рассказали в группе «Джида-инфо 24/7».Причина, как выяснилось – в повышении среднесуточной температуры воздуха. Из-за этого на реке Армак начал интенсивно таять лёд. В итоге залило один двор на улице Центральная. Расположенному там дому ничего не угрожает, отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Ещё на 27 участках в селе – огородах и сенокосных угодьях – образовалась наледь. Наблюдается и незначительный выход талых вод на самой улице Центральная, однако проезд для транспорта там открыт.В населённом пункте решили провести работы по отсыпке низменных участков и организовали подвоз грунта.- Это явление носит ежегодный характер. Обстановка находится на контроле правительства Бурятии, – подчеркнули в агентстве ГО и ЧС.