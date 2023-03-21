Житель Бурятии порезал приятеля и заставил его жену замывать кровь

Нападавший вооружился сразу двумя ножами
Вечером 19 марта в Гусиноозёрскую центральную районную больницу госпитализировали 39-летнего мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки.
Как выяснилось, мужчина едва не погиб, когда распивал алкоголь в компании в доме у местной жительницы. Во время застолья двое пьяных собутыльников поссорились. Один из схватил сразу два ножа и напал на обидчика.
- По данным следствия, мужчина схватил в обе руки по ножу и нанёс ими множество ударов в грудь противника. Потерпевшему удалось выбежать на улицу, однако через несколько домов он упал и потерял сознание. Соседи, обнаружив его, вызвали врачей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Нападавший не стал преследовать и добивать жертву. Вместо этого он начал угрожать супруге потерпевшего и заставил её заметать следы. Пока муж истекал кровью, женщина вынуждена была замывать пятна крови на полу в доме и чистить ножи.
Сам преступник из дома убежал, но вскоре был найден и задержан. Ранее судимому 34-летнему мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. На допросе он признал свою вину. Сейчас решается вопрос об избрании пресечения: следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.
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Происшествия, Фото:
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