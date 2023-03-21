21 марта

20 марта

Популярное

Житель Бурятии порезал приятеля и заставил его жену замывать кровь

Житель Бурятии порезал приятеля и заставил его жену замывать кровь
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нападавший вооружился сразу двумя ножами

Вечером 19 марта в Гусиноозёрскую центральную районную больницу госпитализировали 39-летнего мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки.

Как выяснилось, мужчина едва не погиб, когда распивал алкоголь в компании в доме у местной жительницы. Во время застолья двое пьяных собутыльников поссорились. Один из схватил сразу два ножа и напал на обидчика.

- По данным следствия, мужчина схватил в обе руки по ножу и нанёс ими множество ударов в грудь противника. Потерпевшему удалось выбежать на улицу, однако через несколько домов он упал и потерял сознание. Соседи, обнаружив его, вызвали врачей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Нападавший не стал преследовать и добивать жертву. Вместо этого он начал угрожать супруге потерпевшего и заставил её заметать следы. Пока муж истекал кровью, женщина вынуждена была замывать пятна крови на полу в доме и чистить ножи.

Сам преступник из дома убежал, но вскоре был найден и задержан. Ранее судимому 34-летнему мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. На допросе он признал свою вину. Сейчас решается вопрос об избрании пресечения: следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.

покушение на убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области выявили незаконную майнинговую ферму в коровнике
Происшествия, 21.03.2023
Израсходовано электроэнергии на сумму более 2,5 млн рублей
Улан-удэнец пытался взломать банкомат с 7 миллионами рублей
Улан-удэнец пытался взломать банкомат с 7 миллионами рублей
Происшествия, 21.03.2023
Всё происходящее в банке сняла видеокамера
В Бурятии произошли первые лесные пожары
В Бурятии произошли первые лесные пожары
Происшествия, 21.03.2023
На тушении работают в том числе пожарные-десантники
В Улан-Удэ толпа детей набросилась на школьника
В Улан-Удэ толпа детей набросилась на школьника
Происшествия, 21.03.2023
Избиение мальчика попало над видео

В Бурятии полыхают два дома
В Бурятии полыхают два дома
Происшествия, 21.03.2023
На месте работают пожарные
Читинец угнал у собутыльника Toyota Probox
Читинец угнал у собутыльника Toyota Probox
Происшествия, 21.03.2023
Угонщик завладел чужим автомобилем, пока его владелец спал
В Иркутске задержали супругов, торговавших героином
В Иркутске задержали супругов, торговавших героином
Происшествия, 21.03.2023
Полицейские также изъяли маковую солому
На Байкале во время непогоды спасли 14 туристов, ещё трое пропали
На Байкале во время непогоды спасли 14 туристов, ещё трое пропали
Происшествия, 21.03.2023
Сразу несколько туристических групп потеряли дорогу из-за сильной метели
У читинца изъяли водку и коньяк на 7,5 млн рублей
У читинца изъяли водку и коньяк на 7,5 млн рублей
Происшествия, 21.03.2023
Весь алкоголь был контрафактным  
Под Ангарском 17-летний пьяный водитель устроил гонки с полицией
Под Ангарском 17-летний пьяный водитель устроил гонки с полицией
Происшествия, 21.03.2023
Юноша дал по «газам», когда автоинспекторы попросили его остановиться

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^