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В Бурятии бездомный украл из дацана 250 тысяч рублей пожертвований

В Бурятии бездомный украл из дацана 250 тысяч рублей пожертвований
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мужчину приютили служители дацана

Ранее несудимого житель Бурятии признан виновным в краже с незаконным проникновением в помещение.

В судебном заседании установлено, что в июле 2022 года мужчина, не имеющий постоянного места жительства, прибыл на попутном транспорте в посёлок Аршан Тункинского района, где его приютили служители дацана. На следующий день мужчина, обнаружив место хранения пожертвований, незаконно проник в одно из помещений дацана.

Он украл 250 тысяч рублей и сбежал. Мужчину задержали сотрудники полиции в другом районе республики.

Подсудимый вину признал.

- Тункинский районный суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор вступил в законную силу.
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