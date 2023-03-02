Мужчину приютили служители дацана
Ранее несудимого житель Бурятии признан виновным в краже с незаконным проникновением в помещение.
В судебном заседании установлено, что в июле 2022 года мужчина, не имеющий постоянного места жительства, прибыл на попутном транспорте в посёлок Аршан Тункинского района, где его приютили служители дацана. На следующий день мужчина, обнаружив место хранения пожертвований, незаконно проник в одно из помещений дацана.
Он украл 250 тысяч рублей и сбежал. Мужчину задержали сотрудники полиции в другом районе республики.
Подсудимый вину признал.
- Тункинский районный суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии бездомный украл из дацана 250 тысяч рублей пожертвований
Происшествия, Фото:
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