В Бурятии бездомный украл из дацана 250 тысяч рублей пожертвований

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мужчину приютили служители дацана



Ранее несудимого житель Бурятии признан виновным в краже с незаконным проникновением в помещение.



В судебном заседании установлено, что в июле 2022 года мужчина, не имеющий постоянного места жительства, прибыл на попутном транспорте в посёлок Аршан Тункинского района, где его приютили служители дацана. На следующий день мужчина, обнаружив место хранения пожертвований, незаконно проник в одно из помещений дацана.



Он украл 250 тысяч рублей и сбежал. Мужчину задержали сотрудники полиции в другом районе республики.



Подсудимый вину признал.



- Тункинский районный суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор вступил в законную силу.

