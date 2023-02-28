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В Улан-Удэ предотвратили массовую драку с участием подростков

В Улан-Удэ предотвратили массовую драку с участием подростков
Происшествия,  Фото:скриншот с видео в паблике «Весь Улан-Удэ»
В полицию доставили сразу 8 несовершеннолетних

Всё произошло днём 27 февраля в Улан-Удэ. Прохожие заметили около одного из торгово-развлекательных центров города толпу подростков. В правоохранительные органы поступило сообщение, что они собираются устроить массовую драку.

Сотрудники полиции успели её предотвратить.

- В УМВД России по Улан-Удэ доставили 8 несовершеннолетних. После профилактической беседы их передали законным представителям, – сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

В соцсетях тем временем появилось видео с юными жителями бурятской столицы, сделанное около ТРЦ «Форум». Паблик «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» пишет, что они являются сторонниками новой субкультуры под названием «Рёдан». Её приверженцы напоминают неформалов: у них тёмные, часто – длинные волосы и одежда с изображением пауков.

На массовую драку, которая накануне намечалась в городе, по данным паблика, должны были явиться порядка 80 человек – по 40 с каждой стороны.

- Она почти свершилась, но о ней заранее узнала полиция, – пишет «Весь Улан-Удэ». – «Пауки» собираются толпами и идут гулять, выискивая народ в «спортивках». Нападают борцы сразу толпой.

Федеральные СМИ сообщают о массовых побоищах с участием подростков – правда, уже состоявшихся – и в других российских городах. Одна из первых таких стычек произошла 19 февраля в ТЦ «Авиапарк» в Москве – спортивного вида парни что-то не поделили с черноволосыми неформалами на фуд-корте. Несколько дней спустя несовершеннолетние выясняли отношения в том же «Авиапарке» и «Маркос-Молле». А ещё подобные происшествия зафиксировали в торговых центрах Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани. В дело тоже пришлось вмешаться полиции.

Новое движение, судя по размещённой в одноимённых пабликах информации, появилось этой зимой. По данным некоторых изданий, это стихийное молодёжное движение, часть анимешной субкультуры dead inside (переводится как «мёртв внутри»).

подростки полиция МВД Бурятии

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