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В Иркутской области установили причину пожара, где погибли дети

Происшествия, 
Огонь отрезал путь к эвакуации

Дознаватели МЧС и эксперты МВД установили причину пожара, который произошёл рано утром 2 февраля в деревне Грановщина Иркутского района. Пожар унёс жизни двух мальчиков 10 и 12 лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 1 февраля около пяти часов утра. Дети находились дома одни.

- Две независимые друг от друга экспертизы, проведённые экспертами испытательной пожарной лаборатории и экспертно-криминалистического центра МВД, показали, что пожар в частном доме начался из-за короткого замыкания на первом этаже в районе ванной, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

Огонь мгновенно перешёл на верхний этаж, отрезав путь к эвакуации. Дети, находившиеся дома без присмотра взрослых, спали на втором этаже. Соседи слишком поздно обнаружили пожар, деревянный дом был охвачен огнём.

фото - ГУ МЧС по Иркутской области 

В МЧС отмечают, что если бы в доме были установлены пожарные извещатели, то у детей был бы шанс на спасение.

Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
пожар смерть

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