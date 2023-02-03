В Иркутской области установили причину пожара, где погибли дети





фото - ГУ МЧС по Иркутской области



В МЧС отмечают, что если бы в доме были установлены пожарные извещатели, то у детей был бы шанс на спасение.



Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

