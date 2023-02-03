В Иркутской области установили причину пожара, где погибли дети

Дознаватели МЧС и эксперты МВД установили причину пожара, который произошёл рано утром 2 февраля в деревне Грановщина Иркутского района. Пожар унёс жизни двух мальчиков 10 и 12 лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 1 февраля около пяти часов утра. Дети находились дома одни.
- Две независимые друг от друга экспертизы, проведённые экспертами испытательной пожарной лаборатории и экспертно-криминалистического центра МВД, показали, что пожар в частном доме начался из-за короткого замыкания на первом этаже в районе ванной, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
Огонь мгновенно перешёл на верхний этаж, отрезав путь к эвакуации. Дети, находившиеся дома без присмотра взрослых, спали на втором этаже. Соседи слишком поздно обнаружили пожар, деревянный дом был охвачен огнём.
фото - ГУ МЧС по Иркутской области
В МЧС отмечают, что если бы в доме были установлены пожарные извещатели, то у детей был бы шанс на спасение.
Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
В МЧС отмечают, что если бы в доме были установлены пожарные извещатели, то у детей был бы шанс на спасение.
Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».