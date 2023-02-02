Одному было 10 лет, другому 13
В деревне Грановщина под Иркутском в частном доме произошёл пожар, унёсший жизни двух мальчиков 10 и 13 лет. Трагедия произошла ночью 1 февраля.
В 04:14 утра соседи увидели возгорание и позвонили в пожарно-спасательную службу. На момент прибытия пожарных огнём были охвачены дом и пристроенный гараж с автомобилем внутри.
В 05:51 открытый огонь был потушен. В ходе разбора конструкций обнаружили тела погибших детей.
- На месте пожара работает оперативная группа МЧС. Эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину случившегося. Наиболее вероятная причина пожара – электротехническая, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Дознаватели выясняют обстоятельства трагедии. Известно, что семья на учёте органов соцзащиты не состояла. Дети находились в доме ночью одни. С родственниками погибших работает психолог.
Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
- . В настоящее время проводится осмотр, допрашивается мать погибших детей и очевидцы. Предварительно установлено, что возгорание в частном доме произошло в пятом часу утра. Дети находились дома одни, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Назначено проведение ряда экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
Под Иркутском на пожаре погибли двое мальчиков
Происшествия, Фото:
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