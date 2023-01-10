В Улан-Удэ пьяный водитель с топором кидался на людей









Вчера, 9 января, около 22:30 на улице Бабушкина (в районе Телецентра) в Улан-Удэ произошёл инцидент с агрессивным пьяным водителем.42-летний мужчина, управлявший автомобилем «Сузуки Вагон» в нетрезвом виде, совершил касательное столкновение с «Тойотой Приус». После виновник аварии попытался скрыться с места происшествия. Но его задержали очевидцы и передали прибывшему экипажу ДПС.Служба аварийных комиссаров «Кузов Салон» опубликовала видео с места происшествия. Они сообщили, что у пьяного автомобилиста произошёл конфликт с мужчинами, которые обезвредили его.- Он кидался на них с топором! – рассказали аварийные комиссары.К счастью, пострадавших нет – ни в результате ДТП, ни в результате попытки нападения.- Результат освидетельствования водителя составил 1,04 мг/л. В отношении нарушителя составлен административный материал по ст. 12.8 КоАП РФ, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Сотрудникам ГИБДД улан-удэнец пояснил, что распивал с приятелем спиртные напитки. В ходе застолья у них возник конфликт, и мужчина получил удар трубой по голове. Пострадавший сам поехал в больницу, но по дороге совершил то самое ДТП.