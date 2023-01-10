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В Улан-Удэ пьяный водитель с топором кидался на людей

В Улан-Удэ пьяный водитель с топором кидался на людей
Происшествия,  Фото:t.me/avarkomks
Агрессивный мужчина пытался скрыться с места ДТП

Вчера, 9 января, около 22:30 на улице Бабушкина (в районе Телецентра) в Улан-Удэ произошёл инцидент с агрессивным пьяным водителем.

42-летний мужчина, управлявший автомобилем «Сузуки Вагон» в нетрезвом виде, совершил касательное столкновение с «Тойотой Приус». После виновник аварии попытался скрыться с места происшествия. Но его задержали очевидцы и передали прибывшему экипажу ДПС.

Служба аварийных комиссаров «Кузов Салон» опубликовала видео с места происшествия. Они сообщили, что у пьяного автомобилиста произошёл конфликт с мужчинами, которые обезвредили его.

- Он кидался на них с топором! – рассказали аварийные комиссары.


К счастью, пострадавших нет – ни в результате ДТП, ни в результате попытки нападения.

- Результат освидетельствования водителя составил 1,04 мг/л. В отношении нарушителя составлен административный материал по ст. 12.8 КоАП РФ, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Сотрудникам ГИБДД улан-удэнец пояснил, что распивал с приятелем спиртные напитки. В ходе застолья у них возник конфликт, и мужчина получил удар трубой по голове. Пострадавший сам поехал в больницу, но по дороге совершил то самое ДТП. 

ДТП

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