Она посягает на мешки с рыбой
В Селенгинском районе Бурятии появилась хитрая лиса, которая не даёт покоя местным рыбакам на Гусином озере. Увлекательную историю о рыжей красавице рассказали в паблике «Весь Гусиноозёрск».
Так, плутовка дала о себе знать во время рыбалки 23 декабря. Рыбаки угостили её рыбой, а она вместо благодарности уволокла у них удочку.
Спустя три дня рыжая воровка снова заявилась к рыбакам за новой наживой. На этот раз лисичка попыталась прихватить целый мешок с рыбой. Однако рыбаки её вовремя остановили.
- Вот такие лисы-кладоискатели в Селенгинском районе, - шутят жители.
Как сообщал «Байкал-Daily», главный лесничий Кондинского лесничества Даши Борбодоев недавно встретил рыжую красавицу по дороге к селу Исинга. Тогда лесник угостил лисичку пирожком с мясом.
В Бурятии лиса «грабит» рыбаков
Происшествия, Фото:
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