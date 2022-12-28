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В Бурятии лиса «грабит» рыбаков

В Бурятии лиса «грабит» рыбаков
Происшествия,  Фото:"Весь Гусиноозёрск"
Она посягает на мешки с рыбой

В Селенгинском районе Бурятии появилась хитрая лиса, которая не даёт покоя местным рыбакам на Гусином озере. Увлекательную историю о рыжей красавице рассказали в паблике «Весь Гусиноозёрск».

Так, плутовка дала о себе знать во время рыбалки 23 декабря. Рыбаки угостили её рыбой, а она вместо благодарности уволокла у них удочку.

Спустя три дня рыжая воровка снова заявилась к рыбакам за новой наживой. На этот раз лисичка попыталась прихватить целый мешок с рыбой. Однако рыбаки её вовремя остановили.

- Вот такие лисы-кладоискатели в Селенгинском районе, - шутят жители.

Как сообщал «Байкал-Daily», главный лесничий Кондинского лесничества Даши Борбодоев недавно встретил рыжую красавицу по дороге к селу Исинга. Тогда лесник угостил лисичку пирожком с мясом.
лисицы рыбаки

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