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В Бурятии лесник покормил лисичку пирожком

В Бурятии лесник покормил лисичку пирожком
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Рыжая плутовка «дежурила» на обочине дороги

В Бурятии при патрулировании лесов лесники то и дело встречают лесных животных: волков, зайчиков и даже медведей, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства. Так, главный лесничий Кондинского лесничества недавно встретил рыжую красавицу по дороге к селу Исинга.

- Я ехал на патрулирование, как вдруг увидел лисичку, которая сидит на обочине. Остановился, а она даже не испугалась, и выжидающе смотрела на меня, что я чем-то её угощу. К сожалению, с собой у меня ничего не было, и я отправился дальше. На обратном пути я заехал в село, и купил с собой пирожок с мясом, подумал, что она будет меня ждать на том же месте. Так и оказалось, я уже издалека заметил её. Получив угощение, она скрылась в лесу, - с улыбкой рассказал главный лесничий Кондинского лесничества Даши Борбодоев.



Скорее всего, лисичка приходит туда каждый день, а проезжающие мимо жители подкармливают лесную красавицу.

Лесники не только охраняют лес, но и пытаются помочь всем лесным обитателям. Сотрудники лесного хозяйства призывают жителей бережно относиться к природе и её обитателям.
лесники лисицы дикие животные

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