В Бурятии лесник покормил лисичку пирожком









Скорее всего, лисичка приходит туда каждый день, а проезжающие мимо жители подкармливают лесную красавицу.



Лесники не только охраняют лес, но и пытаются помочь всем лесным обитателям. Сотрудники лесного хозяйства призывают жителей бережно относиться к природе и её обитателям.



В Бурятии при патрулировании лесов лесники то и дело встречают лесных животных: волков, зайчиков и даже медведей, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства. Так, главный лесничий Кондинского лесничества недавно встретил рыжую красавицу по дороге к селу Исинга.- Я ехал на патрулирование, как вдруг увидел лисичку, которая сидит на обочине. Остановился, а она даже не испугалась, и выжидающе смотрела на меня, что я чем-то её угощу. К сожалению, с собой у меня ничего не было, и я отправился дальше. На обратном пути я заехал в село, и купил с собой пирожок с мясом, подумал, что она будет меня ждать на том же месте. Так и оказалось, я уже издалека заметил её. Получив угощение, она скрылась в лесу, - с улыбкой рассказал главный лесничий Кондинского лесничества Даши Борбодоев.