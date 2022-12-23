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В Улан-Удэ массово «сошли с ума» светофоры

В Улан-Удэ массово «сошли с ума» светофоры
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Из-за этого в городе образовались крупные пробки

Сегодня днём в столице Бурятии «сошли с ума» светофоры. Очевидцы сообщали об их неисправностях на Левом берегу и на улице Бабушкина.

- Светофор «сошёл с ума» в обе стороны, недалеко от переезда. Зеленый свет горит всего секунды три, и снова красный – где-то 30 секунд. И так по кругу, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница.

Светофоры хаотично переключались в оживлённых местах, так что возникли огромные пробки в обеих сторонах.

Как выяснилось, произошёл сбой программного обеспечения.

- По словам диспетчера центра интеллектуальной транспортной системы Улан-Удэ, произошёл сбой программного обеспечения временных интервалов светофорных объектов, - прокомментировали «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Добавим, обслуживанием светофоров в Улан-Удэ занимается МБУ «Горсвет», всю работу системы регулирует комитет по транспорту.

На данный момент неполадку уже устранили, сейчас работа светофоров осуществляется в штатном режиме.
светофоры

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