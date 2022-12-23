Из-за этого в городе образовались крупные пробки
Сегодня днём в столице Бурятии «сошли с ума» светофоры. Очевидцы сообщали об их неисправностях на Левом берегу и на улице Бабушкина.
- Светофор «сошёл с ума» в обе стороны, недалеко от переезда. Зеленый свет горит всего секунды три, и снова красный – где-то 30 секунд. И так по кругу, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница.
Светофоры хаотично переключались в оживлённых местах, так что возникли огромные пробки в обеих сторонах.
Как выяснилось, произошёл сбой программного обеспечения.
- По словам диспетчера центра интеллектуальной транспортной системы Улан-Удэ, произошёл сбой программного обеспечения временных интервалов светофорных объектов, - прокомментировали «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Добавим, обслуживанием светофоров в Улан-Удэ занимается МБУ «Горсвет», всю работу системы регулирует комитет по транспорту.
На данный момент неполадку уже устранили, сейчас работа светофоров осуществляется в штатном режиме.
В Улан-Удэ массово «сошли с ума» светофоры
Происшествия, Фото:
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