В Улан-Удэ массово «сошли с ума» светофоры

Происшествия, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

Из-за этого в городе образовались крупные пробки



Сегодня днём в столице Бурятии «сошли с ума» светофоры. Очевидцы сообщали об их неисправностях на Левом берегу и на улице Бабушкина.



- Светофор «сошёл с ума» в обе стороны, недалеко от переезда. Зеленый свет горит всего секунды три, и снова красный – где-то 30 секунд. И так по кругу, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница.



Светофоры хаотично переключались в оживлённых местах, так что возникли огромные пробки в обеих сторонах.



Как выяснилось, произошёл сбой программного обеспечения.



- По словам диспетчера центра интеллектуальной транспортной системы Улан-Удэ, произошёл сбой программного обеспечения временных интервалов светофорных объектов, - прокомментировали «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Добавим, обслуживанием светофоров в Улан-Удэ занимается МБУ «Горсвет», всю работу системы регулирует комитет по транспорту.



На данный момент неполадку уже устранили, сейчас работа светофоров осуществляется в штатном режиме.

