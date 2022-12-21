В Бурятии горит дом культуры

В улусе Жаргаланта Селенгинского района Бурятии горит сельский дом культуры. По предварительным данным, пострадавших нет.
- На месте работают пожарные. Им помогают местные жители, - сообщает «Селенга-инфо».
Информация уточняется.
Дом культуры в Жаргаланте относительно новый, он был открыт в 2018 году. Объект построили в рамках государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма», общая стоимость превысила 18 миллионов рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2020 года произошёл пожар в сельском клубе в улусе Харьястка Мухоршибирского района. Огонь уничтожил кровлю на площади 80 кв.м. Основные конструкции здания удалось отстоять совместными усилиями.