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В Бурятии спасатели ищут пропавшего мужчину

В Бурятии спасатели ищут пропавшего мужчину
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Он ушёл с животноводческой стоянки и исчез

Утром 19 декабря спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали по заявлению полицейских в Джидинский район на поиски пропавшего мужчины.

По имеющейся информации, 45-летний мужчина 16 декабря в районе десяти часов вечера ушёл в неизвестном направлении с животноводческой стоянки в местности Загунцар. Эта местность находится в 12 км юго-западнее села Петропавловка, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Приметы: европейской внешности, рост около 165 см., среднего телосложения, на вид 45 лет, волосы светлые, глаза карие. Особых примет нет.

Был одет: чёрная вязаная шапка, куртка синего цвета, брюки синего цвета, зимние дутые ботинки камуфляжного цвета (высотой до середины голени).

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местоположении спасатели просят сообщить по номеру 102 либо 112.

пропавшие без вести спасательная операция

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