Он ушёл с животноводческой стоянки и исчез
Утром 19 декабря спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали по заявлению полицейских в Джидинский район на поиски пропавшего мужчины.
По имеющейся информации, 45-летний мужчина 16 декабря в районе десяти часов вечера ушёл в неизвестном направлении с животноводческой стоянки в местности Загунцар. Эта местность находится в 12 км юго-западнее села Петропавловка, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Приметы: европейской внешности, рост около 165 см., среднего телосложения, на вид 45 лет, волосы светлые, глаза карие. Особых примет нет.
Был одет: чёрная вязаная шапка, куртка синего цвета, брюки синего цвета, зимние дутые ботинки камуфляжного цвета (высотой до середины голени).
При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местоположении спасатели просят сообщить по номеру 102 либо 112.
В Бурятии спасатели ищут пропавшего мужчину
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Столкнулись две «Хонды»
Его напарник помогал прятать труп
Он ушёл с животноводческой стоянки и исчез
Задержание госинспектор записал на видео
Два года назад собаки едва не растерзали там насмерть 20-летнюю девушку
Беспечные дачники оставляют в домиках технику и инструменты
Мать девочек призвали внимательнее следить за ними
Пострадавшего вытащил очевидцы
Ключи женщина сама доверила парню
Преступники позвонили ему через мессенджер
Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии
Задержаны три иркутянки
Они находились в загоревшейся бане
Пострадала пассажирка
Пассажир скончался в больнице