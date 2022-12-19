В Бурятии спасатели ищут пропавшего мужчину

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Он ушёл с животноводческой стоянки и исчез



Утром 19 декабря спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали по заявлению полицейских в Джидинский район на поиски пропавшего мужчины.



По имеющейся информации, 45-летний мужчина 16 декабря в районе десяти часов вечера ушёл в неизвестном направлении с животноводческой стоянки в местности Загунцар. Эта местность находится в 12 км юго-западнее села Петропавловка, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Приметы: европейской внешности, рост около 165 см., среднего телосложения, на вид 45 лет, волосы светлые, глаза карие. Особых примет нет.



Был одет: чёрная вязаная шапка, куртка синего цвета, брюки синего цвета, зимние дутые ботинки камуфляжного цвета (высотой до середины голени).



При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местоположении спасатели просят сообщить по номеру 102 либо 112.



