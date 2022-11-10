Баир Цыбиков получил смертельное ранение под Херсоном
Уроженец Бурятии Цыбиков Баир Александрович погиб в ходе спецоперации. Прощание с ним состоится завтра, 11 ноября.
Баир Цыбиков родился 6 января 1979 года в селе Романовка Еравнинского района. После окончания Иволгинской средней школы поступил в Бурятский госуниверситет на юридический факультет. Окончив его в 2001 году, женился.
Преподаватели юридического факультета, заметив грамотного, начитанного, красноречивого выпускника, пригласили пополнить их ряды. Баир Александрович работал юристом в Народном Хурале и параллельно преподавал студентам. В последние годы занимался частной юридической практикой.
Баир Цыбиков остро переживал за сложившуюся ситуацию и поэтому решил уйти добровольцем на спецоперацию. В зону СВО отправился в октябре.
- Он человек с развитыми аналитическими способностями, тактическим мышлением и активной жизненной позицией и никак не мог оставаться в стороне от происходящей ситуации. Он глубоко переживал за погибших и раненых молодых ребят и для себя твёрдо и бесповоротно решил вступить в ряды Вооружённых сил РФ, - вспоминает о нём супруга.
Друзья и близкие также отзываются о Баире Цыбикове как о человеке с открытой душой, очень отзывчивом, щедром и сострадающим.
На территории СВО имел позывной Док. Занимался благородной миссией, оказывая медицинскую помощь раненым на передовой позиции.
Баир Александрович получил тяжёлое ранение в бою под Херсоном, которое оказалось смертельным.
У него остались мама, брат, супруга и две несовершеннолетние дочери.
Церемония прощания состоится в пятницу, 11 ноября, с 10:00 на лукодроме. Поминальный обед начнётся в 13:00 в прощальном зале по адресу: Улан-Удэ, ул. Столбовая, 56
В Бурятии простятся с погибшим в ходе спецоперации добровольцем
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