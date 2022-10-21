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В Бурятии девушка умерла в реанимации после пожара

В Бурятии девушка умерла в реанимации после пожара
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Когда пожарные нашли девушку, она уже была без сознания

Ночью 20 октября в селе Петропаловка Джидинского района Бурятии произошёл пожар, унёсший жизнь 26-летней девушки.


Местная жительница ночью позвонила пожарным и сообщила, что горит веранда жилого дома на улице Лазо. Когда пожарные прибыли на место, бревенчатый дом уже был охвачен огнём.

- Пожарные вошли в горящий дом через окно. На полу возле кровати они обнаружили девушку, которая была без сознания. На руках её вынесли из задымлённого помещения. 26-летнюю девушку госпитализировали в Петропавловскую центральную больницу с отравлением продуктами горения. Позднее она скончалась в реанимации, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Горящий дом тушили почти два часа на площади 50 квадратных метров. По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки.






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