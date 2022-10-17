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В Улан-Удэ эвакуировали воспитанников дворца детского творчества

В Улан-Удэ эвакуировали воспитанников дворца детского творчества
Происшествия,  Фото:t.me/ves_uu
Дети стоят на улице

Сегодня, 17 октября, во второй половине дня эвакуировали сотрудников и посетителей Дворца детского (юношеского) творчества. «Дети стоят на улице», - сообщил подписчик телеграм-канала «Весь Улан-Удэ».

На месте работают сотрудники спецслужб. Территория оцеплена.

По данным источника «Байкал-Daily», поводом для переполоха стал чей-то забытый рюкзак.

Подробности инцидента станут известны позднее.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе из-за забытой на остановке «Народный» была оцеплена территория рынка. В сумке не было ничего опасного – тетрадь и ручка. Специалисты призывали следить за сохранностью своих вещей. 
эвакуация дворец детского и юношеского творчества

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