Дети стоят на улице
Сегодня, 17 октября, во второй половине дня эвакуировали сотрудников и посетителей Дворца детского (юношеского) творчества. «Дети стоят на улице», - сообщил подписчик телеграм-канала «Весь Улан-Удэ».
На месте работают сотрудники спецслужб. Территория оцеплена.
По данным источника «Байкал-Daily», поводом для переполоха стал чей-то забытый рюкзак.
Подробности инцидента станут известны позднее.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе из-за забытой на остановке «Народный» была оцеплена территория рынка. В сумке не было ничего опасного – тетрадь и ручка. Специалисты призывали следить за сохранностью своих вещей.
В Улан-Удэ эвакуировали воспитанников дворца детского творчества
Происшествия, Фото:
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