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В Улан-Удэ оцепляли остановку «ТК Народный»

В Улан-Удэ оцепляли остановку «ТК Народный»
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На место выезжали сотрудники ОМОН Росгвардии

Сегодня днём на остановке «ТК Народный» на улице Корабельная в Улан-Удэ прохожие увидели бесхозную сумку. Она вызвала у них подозрение, и люди вызвали спецслужбы.

Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования. Они оцепили прилегающую территорию. 

В ходе осмотра взрывотехники ОМОН установили, что в сумке находится только ежедневник. Угрозы находка не представляет, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

- Сотрудники Росгвардии Бурятии призывают жителей и гостей региона быть более бдительными и ответственно подходить к вопросу сохранности своих вещей. Ни в коем случае не оставляйте их без присмотра! Тем самым вы обезопасите себя от возможной пропажи вещей и исключите колоссальные затраты, связанные с выездом на место оперативных служб и работой по обеспечению безопасности населения! – призвали в ведомстве. 
Росгвардия оцепление

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