В Улан-Удэ оцепляли остановку «ТК Народный»





В ходе осмотра взрывотехники ОМОН установили, что в сумке находится только ежедневник. Угрозы находка не представляет, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



- Сотрудники Росгвардии Бурятии призывают жителей и гостей региона быть более бдительными и ответственно подходить к вопросу сохранности своих вещей. Ни в коем случае не оставляйте их без присмотра! Тем самым вы обезопасите себя от возможной пропажи вещей и исключите колоссальные затраты, связанные с выездом на место оперативных служб и работой по обеспечению безопасности населения! – призвали в ведомстве.



Сегодня днём на остановке «ТК Народный» на улице Корабельная в Улан-Удэ прохожие увидели бесхозную сумку. Она вызвала у них подозрение, и люди вызвали спецслужбы.Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования. Они оцепили прилегающую территорию.