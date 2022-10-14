Вита погибла от рук неизвестного живодёра
Собака по кличке Вита, которой неизвестные прострелили челюсть, скончалась. О печальном известии сообщили волонтёры улан-удэнского фонда защиты животных «Собака счастья», в четверг, 13 октября.
- Друзья, Вита покинула нас. Мы сделали все, что в наших силах. Теперь ей не больно. Мягких облачков, малышка, - написали зооволонтёры.
Как сообщал «Байкал-Daily», неизвестный выстрелил в упор несчастной собаке в челюсть и бросил её умирать. В начале этой недели истощённую и измученную собаку нашли зоозащитники, придумали кличку и взялись за лечение.
У неё была раздроблена челюсть, шансов на выживание практически не было. Но у волонтёров не поднялась рука на усыпление собаки, и они отправили её на лечение в ветеринарную клинику. К сожалению, травмы оказались слишком серьёзными.
Отметим, статья Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными» предусматривает в том числе лишение свободы. Волонтёры ранее планировали подать заявление в полицию с тем, чтобы правоохранительные органы взялись за поимку живодёра.
В Улан-Удэ скончалась собака, которой прострелили челюсть
Происшествия, Фото:
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