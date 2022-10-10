Ветеринары бросятся за жизнь собаки Виты
В Улан-Удэ неизвестный выстрелил в упор в челюсть беззащитной собаке. После этого животное бросили и оставили умирать. О немыслимом случае жестокости рассказали в фонде защиты животных «Собака счастья».
- Выстрелить в голову совершенно безобидной собаке мог только трус, которому захотелось самоутвердиться. Тварь, уж простите, но нет больше слов. Это должно волновать не только нас! Это должно волновать вас всех, ведь человек ходит с огнестрельным оружием по улице и стреляет. Сегодня собака ему помешала, завтра соседи... – бьют тревогу зооволонтёры.
Волонтёры дали собаке кличку Вита. У неё раздроблена челюсть, она сильно истощена и обезвожена.
Сейчас Вита находится в ветеринарной клинике, где продолжается борьба за её жизнь. По словам волонтёров, прогнозы очень печальные.
- У неё очень тяжёлое положение - ей грозит ампутация челюсти, языка и, возможно, питание будет через зонд... Но раз она попала к нам в руки, мы не вольны выбирать - мы спасаем жизни и если есть крохотный шанс, что Вита справится и выживет, мы за него уцепимся. Мы понимаем, что многие скажут, что гуманнее усыпить, но, друзья, как мы можем принять такое решение, если Вита столько дней боролась?! Она не умерла, она пережила такую боль, и она жива! – пишут активисты фонда «Собака счастья».
Защитники животных верят, что Вите можно спасти жизнь, и обратились к неравнодушным людям за финансовой помощью. Реквизиты указаны на странице фонда в социальной сети «Вконтакте».
Кроме того, зооволонтёры сообщили о намерении подать заявление в полицию с тем, чтобы было возбуждено уголовное дело.
В Улан-Удэ неизвестный живодёр прострелил собаке челюсть
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщины попались на самую распространённую схему обмана
Владелец карты понял, что её украли, только спустя месяц
Работник с помощью кражи хотел выполнить заказ
Сельчан беспокоят не только лисы, но и волки, которые убивают овец
Начался осенне-зимний пожароопасный период
Автомобиль остановили автоинспекторы
Мошенники обманули девушку, мечтавшую о путешествии за границу
Сотрудники МЧС подвели итоги летнего купального сезона
Пострадавший лежал в задымлённой квартире и не мог встать сам
Раненого мужчину госпитализировали
Изъятое количество блоков сигарет в 19 раз превышает норму
Аварии с пострадавшими произошли в Улан-Удэ и нескольких районах
Мужчин задержали таможенники и сотрудники УФСБ
Страшное ДТП произошло на улице Блинова
Наезд произошёл ранним утром