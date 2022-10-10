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В Улан-Удэ неизвестный живодёр прострелил собаке челюсть

В Улан-Удэ неизвестный живодёр прострелил собаке челюсть
Происшествия,  Фото:"Собака счастья"
Ветеринары бросятся за жизнь собаки Виты

В Улан-Удэ неизвестный выстрелил в упор в челюсть беззащитной собаке. После этого животное бросили и оставили умирать. О немыслимом случае жестокости рассказали в фонде защиты животных «Собака счастья».

- Выстрелить в голову совершенно безобидной собаке мог только трус, которому захотелось самоутвердиться. Тварь, уж простите, но нет больше слов. Это должно волновать не только нас! Это должно волновать вас всех, ведь человек ходит с огнестрельным оружием по улице и стреляет. Сегодня собака ему помешала, завтра соседи... – бьют тревогу зооволонтёры.

Волонтёры дали собаке кличку Вита. У неё раздроблена челюсть, она сильно истощена и обезвожена.

Сейчас Вита находится в ветеринарной клинике, где продолжается борьба за её жизнь. По словам волонтёров, прогнозы очень печальные.

- У неё очень тяжёлое положение - ей грозит ампутация челюсти, языка и, возможно, питание будет через зонд... Но раз она попала к нам в руки, мы не вольны выбирать - мы спасаем жизни и если есть крохотный шанс, что Вита справится и выживет, мы за него уцепимся. Мы понимаем, что многие скажут, что гуманнее усыпить, но, друзья, как мы можем принять такое решение, если Вита столько дней боролась?! Она не умерла, она пережила такую боль, и она жива! – пишут активисты фонда «Собака счастья».

Защитники животных верят, что Вите можно спасти жизнь, и обратились к неравнодушным людям за финансовой помощью. Реквизиты указаны на странице фонда в социальной сети «Вконтакте».

Кроме того, зооволонтёры сообщили о намерении подать заявление в полицию с тем, чтобы было возбуждено уголовное дело.


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